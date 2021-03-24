«Заряженную» BMW 8-Series от Alpina рассекретили до премьеры

На фотографиях BMW Alpina B8 с особым обвесом окрашен в темно-зеленый цвет Alpine Green и «обут» в фирменные мультиспицевые колеса. Отличие американской версии – отсутствие передней номерной таблички, в то время как седаны для домашнего рынка получат номер под решеткой радиатора.

На немногочисленных снимках салона видны кресла, обтянутые бежевой кожей, и перепрограммированная виртуальная приборная панель. Логотип компании из Бухлоэ виден на металлической табличке, размещенной в центральном тоннеле, и на «шайбе» контроллера iDrive.