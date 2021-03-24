24 марта, 18:25

«Заряженную» BMW 8-Series от Alpina рассекретили до премьеры

Пока раскрыта только внешность «восьмерки», а характеристики держат в секрете

BMW Alpina B8 Gran Coupe © BMW
Мария Евдокимова
За несколько часов до европейской премьеры, запланированной на сегодняшний вечер, на американском сайте BMW появилось множество фотографий «восьмерки» BMW от немецкой компании Alpina. Внешность B8 Gran Coupe оказалась раскрыта, однако какую «начинку» получит модель, пока остается неизвестным.

На фотографиях BMW Alpina B8 с особым обвесом окрашен в темно-зеленый цвет Alpine Green и «обут» в фирменные мультиспицевые колеса. Отличие американской версии – отсутствие передней номерной таблички, в то время как седаны для домашнего рынка получат номер под решеткой радиатора.

На немногочисленных снимках салона видны кресла, обтянутые бежевой кожей, и перепрограммированная виртуальная приборная панель. Логотип компании из Бухлоэ виден на металлической табличке, размещенной в центральном тоннеле, и на «шайбе» контроллера iDrive.

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BMW Alpina B8 Gran Coupe

Фото: BMW

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За основу B8 Gran Coupe мастера Alpina взяли самую мощную «восьмерку» M850i с 4,4-литровым V8 с двумя турбонагнетателями и, вероятно, форсировали его до 621 лошадиной силы и 800 Нм крутящего момента, как ранее сделали на седанах B5, B7 и кроссовере XB7. Пару двигателю составит восьмидиапазонный автомат Alpina Switch-Tronic – усиленная коробка передач от ZF.

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BMW Alpina B8 Gran Coupe

Фото: BMW

Ожидается, что доработанный седан сможет разгоняться с места до первой «сотни» чуть более чем за три секунды и получит максимальную скорость на уровне 330 километров в час. Среди других вероятных улучшений – полный привод с особым алгоритмом работы, адаптивное рулевое управление и спортивные амортизаторы Bilstein.

Презентация B8 Gran Coupe от Alpina состоится в 21:00 по московскому времени, однако компании останется только раскрыть характеристики и прайс-лист модели.

Источник: Bimmertoday.de