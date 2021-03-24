«Заряженную» BMW 8-Series от Alpina рассекретили до премьеры

На фотографиях BMW Alpina B8 с особым обвесом окрашен в темно-зеленый цвет Alpine Green и «обут» в фирменные мультиспицевые колеса. Отличие американской версии – отсутствие передней номерной таблички, в то время как седаны для домашнего рынка получат номер под решеткой радиатора.
На немногочисленных снимках салона видны кресла, обтянутые бежевой кожей, и перепрограммированная виртуальная приборная панель. Логотип компании из Бухлоэ виден на металлической табличке, размещенной в центральном тоннеле, и на «шайбе» контроллера iDrive.
Фото: BMW
BMW будет строить все автомобили на одной платформе
За основу B8 Gran Coupe мастера Alpina взяли самую мощную «восьмерку» M850i с 4,4-литровым V8 с двумя турбонагнетателями и, вероятно, форсировали его до 621 лошадиной силы и 800 Нм крутящего момента, как ранее сделали на седанах B5, B7 и кроссовере XB7. Пару двигателю составит восьмидиапазонный автомат Alpina Switch-Tronic – усиленная коробка передач от ZF.
Фото: BMW
Ожидается, что доработанный седан сможет разгоняться с места до первой «сотни» чуть более чем за три секунды и получит максимальную скорость на уровне 330 километров в час. Среди других вероятных улучшений – полный привод с особым алгоритмом работы, адаптивное рулевое управление и спортивные амортизаторы Bilstein.
Презентация B8 Gran Coupe от Alpina состоится в 21:00 по московскому времени, однако компании останется только раскрыть характеристики и прайс-лист модели.