Технологическая компания Baidu намерена сделать Пекин центров беспилотной индустрии

Пульс

Китайскому аналогу Google разрешили тестировать беспилотники в Пекине

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23 марта 2018

Технологическая компания Baidu, которую часто называют «китайским аналогом Google», получила разрешение властей Пекина на тестирование беспилотников в черте города. Выезд машинам разрешен на 33 дороги, общая протяженность которых составляет 105 километров. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Мы считаем, что при поддержке городских властей Пекин станет центром индустрии автономных транспортных средств», — прокомментировал событие вице-президент Baidu Чжао Чэн. При этом компания стала первой, кто получил подобное разрешение, и уже успела провести демонстрационные заезды беспилотников в районе Дасин.

Аппаратно-программный комплекс для беспилотников, который разрабатывает Baidu, называется Apollo.

В сентябре прошлого года Baidu анонсировала создание фонда по развитию автономных транспортных средств. Его объем составит 1,5 миллиарда долларов. Помимо этого, в течение ближайших трех лет компания намерена инвестировать средства в 100 проектов, связанных с беспилотными технологиями.

Тем временем в США зафиксирован первый случай наезда автономного автомобиля на пешехода с фатальным исходом. Беспилотный внедорожник Volvo, принадлежащий Uber, сбил женщину, которыц ночью переходила дорогу за пределами перехода.

После этого Uber остановил программу тестирования беспилотников. Также работу приостановила Toyota.

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Теги:
Беспилотники
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