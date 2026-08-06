Опубликовано 06 августа 2026, 16:141 мин.
Барнаульский Оптимус Прайм: на продажу выставили грузовик Freightliner Classic
В Барнауле продадут стилизованный под Оптимуса Прайма грузовик Freightliner. На популярных досках объявлений появился лот, который заставит обернуться не только дальнобойщиков, но и фанатов трансформеров. В Барнауле продают седельный тягач Freightliner Classic FLD132 2003 года, обратил внимание журнал Motor. И это не просто рабочий конь, а настоящий кибертронский ретро-футуризм на колёсах.
© объявление на классифайде
Капотная кабина седельного тягача расписана в стилистике Оптимуса Прайма, легендарного лидера автоботов из вселенной «Трансформеров». Красные и жёлтые языки пламени на синем фоне — этот Classic выглядит так, будто в любой момент готов трансформироваться и дать бой десептиконам.
Машина — 2003 года и с пробегом в 500 тыс. км. Для 7,2-литрового дизеля с механикой это только «обкатка». Подвеска — полностью пневматическая, а кабина — двухместная со спальником, внутри которого обитателям будет просторно.
«Пpoдаю кaк eсть co вceм oбоpудованием. Тащит абcолютно вcё! бeз внимания нe останетесь, даже собаки сворачивают головы», — уточняет продавец, который хочет выручить за яркий 435-сильный экземпляр 5 млн рублей.
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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