Машина — 2003 года и с пробегом в 500 тыс. км. Для 7,2-литрового дизеля с механикой это только «обкатка». Подвеска — полностью пневматическая, а кабина — двухместная со спальником, внутри которого обитателям будет просторно.

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