Белорусская Belgee анонсировала новый кроссовер

Подробных характеристик X80 PHEV Belgee пока не раскрывает, отмечая лишь, что кроссовер использует последовательно-параллельную силовую установку. То есть машина может ехать как на электротяге, так и используя ДВС либо оба агрегата вместе. Причем установка будет сама выбирать режим в зависимости от условий и состояния тяговой батареи.