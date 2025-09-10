Белорусская Belgee анонсировала новый кроссовер

Белорусская Belgee анонсировала новый кроссоверПервым 440 покупателям обещают подарки
Подробных характеристик X80 PHEV Belgee пока не раскрывает, отмечая лишь, что кроссовер использует последовательно-параллельную силовую установку. То есть машина может ехать как на электротяге, так и используя ДВС либо оба агрегата вместе. Причем установка будет сама выбирать режим в зависимости от условий и состояния тяговой батареи.
«Донорский» Geely Galaxy Starship 7, который тоже собираются привезти в Россию, приводит в дижвение установка с 112-сильным полуторалитровым топливным мотором и электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил. Привод у SUV только передний.
В длину такой кросс достигает 4740 миллиметров — на 30 миллиметров меньше, чем Geely Monjaro. Ширина и высота равны 1905 и 1685 миллиметрам соответственно при колесной базе 2755 миллиметров.
Тем временем Belgee впервые выбился в лидеры российского рынка среди иномарок. За 36-ю неделю года кроссовер X50 (он же дорестайлинговый Geely Coolray) купили 1399 россиян, что позволило ему обойти долго державшийся в «топе» Haval Jolion.