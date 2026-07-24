Опубликовано 24 июля 2026, 20:221 мин.
Белорусские пожарные будут вымачивать горящие электрокары в большой ванне
В Белоруссии разработали особую ванну для тушения электрокаров. В Белоруссии проходит двухнедельный учебный курс для иностранных специалистов по ликвидации чрезвычайных ситуаций на электромобилях под эгидой Международной организации гражданской обороны (МОГО). Мероприятие интересно тем, что белорусская сторона предложила инновационный способ тушения горящих электрокаров.
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Для безопасного тушения электромобилей разработан специальный мобильный резервуар, в котором предлагается охлаждать высоковольтные тяговые аккумуляторы.
Технология выглядит так: спасатели приподнимают машину, чтобы поместить ванну под днищем машины, а затем ёмкость заполняется водой.
В мобильном резервуаре электрокар, по мнению белорусских пожарных, может находиться до двух суток, что предотвращает возможность повторного возгорания.
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Источник:БЕЛТА
Автор:Алексей Кованов
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