Белорусские пожарные будут вымачивать горящие электрокары в большой ванне

Для безопасного тушения электромобилей разработан специальный мобильный резервуар, в котором предлагается охлаждать высоковольтные тяговые аккумуляторы.

Технология выглядит так: спасатели приподнимают машину, чтобы поместить ванну под днищем машины, а затем ёмкость заполняется водой.

В мобильном резервуаре электрокар, по мнению белорусских пожарных, может находиться до двух суток, что предотвращает возможность повторного возгорания.

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