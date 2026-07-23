Lada Azimut разбили об столб: что уцелело

Скорость платформы с машиной — 32 км/ч. Угол атаки такой, чтобы вектор удара пришёлся ровно в центр головы манекена.

Железо и миллисекунды

В момент контакта штатно отработала вся цепочка спасения. Сначала дернулись преднатяжители ремней, следом выстрелили боковые эирбэги и шторки. Для АвтоВАЗа это дебют — до этого боковых шторок на тольяттинских машинах не было.

Зоны программируемой деформации «сплюснулись» как надо, а силовой каркас кузова даже не подумал сложиться. Во многом благодаря тому, что долю сталей повышенной прочности в структуре увеличили. Кстати, часть этих конструктивных апгрейдов уже перекочевала на новую Vesta.