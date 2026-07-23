Lada Azimut разбили об столб: что уцелело
Скорость платформы с машиной — 32 км/ч. Угол атаки такой, чтобы вектор удара пришёлся ровно в центр головы манекена.
Железо и миллисекунды
В момент контакта штатно отработала вся цепочка спасения. Сначала дернулись преднатяжители ремней, следом выстрелили боковые эирбэги и шторки. Для АвтоВАЗа это дебют — до этого боковых шторок на тольяттинских машинах не было.
Зоны программируемой деформации «сплюснулись» как надо, а силовой каркас кузова даже не подумал сложиться. Во многом благодаря тому, что долю сталей повышенной прочности в структуре увеличили. Кстати, часть этих конструктивных апгрейдов уже перекочевала на новую Vesta.
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Цифры от инженеров
Датчики на манекене выдали результат, который заставляет снять шляпу перед инженерами: голова приняла всего 38,4% от допустимого лимита нагрузок. Таз, позвоночник, бедра, плечи и брюшная полость тоже остались в «зелёной зоне».
Электроника бдит
В дверях и центральной стойке прописались дополнительные датчики бокового удара, а между внешними и внутренними панелями дверей стоят сенсоры давления. Блок управления SRS получает данные дважды: акселерометры фиксируют сам факт удара, а датчики давления докладывают о скорости смятия металла.
Итог — время от касания столба до начала раскрытия подушек составляет несколько тысячных долей секунды. Система реагирует быстрее, чем человек успевает моргнуть.