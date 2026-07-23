Белорусскую «скорую помощь» пересадят на автомобили МАЗ

Процесс уже запущен и идёт по графику, который не даст белорусской медицине захлебнуться без колёс: 22 автомобиля — уже переданы заказчику, 18 машин — уедут к врачам до конца этого месяца, а оставшиеся единицы доведут плановый показатель до наступления нового года.

История проекта тянется с 2020 года, когда «МАЗ-Купава» выкатил первый опытный образец отечественной «скорой». Проект удалось реализовать после того, как на мощностях «Брестмаша» освоили выпуск базового микроавтобуса МАЗ, ставшего донором для реанимобилей.

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Сегодня профильный завод из Бреста считается главным игроком страны по части фургонов, рефрижераторов и специализированной техники, выдавая более 300 моделей коммерческой автотехники. Теперь этот опыт массово конвертируется в спасение жизней на дорогах и улицах Беларуси.

Добавим, что МАЗ выпускает под своей маркой китайские JAC Sunray: до недавнего времени этот автомобиль также выпускался и в России под именем Sollers Atlant. Все перечисленные машины оснащаются 2,8-литровыми турбодизелеями JAC мощностью 149 л.с.