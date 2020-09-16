Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner

Спереди Continental GT получил серебристую решётку радиатора Double Diamond («Двойной бриллиант») и фирменные вентиляционные отверстия в передних крыльях. Также экстерьер модели отличается особыми корпусами зеркал заднего вида, иллюминацией порогов и шильдиками Mulliner. Новые 22-дюймовые колёсные диски с девятью спицами украшает значок Bentley, который всегда находится в вертикальном положении.
Отделка салона сочетает два цвета, один из которых вторит оттенку кузова, и контрастную прострочку Diamond in Diamond на сиденьях, дверных картах и передней панели. Для заказа доступно восемь различных трёхцветных комбинаций из палитры Bentley.
Фото: Bentley
Каждый ромб в отделке салона выполнен с помощью 712 отдельных стежков. Чтобы оформить весь интерьер, мастера сделали около 400 000 стежков – такая работа заняла у ателье полтора года. Орнамент с ромбами на центральной консоли вырезан путём алмазной фрезеровки. По центру расположены аналоговые часы, а пассажирская сторона панели украшена силуэтом автомобиля и «автографом» Mulliner.
Для Continental GT Mulliner можно выбрать один из двух силовых агрегатов: 6,0-литровый W12 мощностью 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента или 4,0-литровый V8 мощностью 550 сил (770 Нм). Пару обоим моторам составляет восьмидиапазонный «робот» и система полного привода. По умолчанию купе оснащается 48-вольтовой системой подавления кренов Bentley Dynamic Ride.
В феврале Bentley выпустила Continental GT Mulliner в кузове кабриолет, заказы на который, так же как и на купе, начнут принимать в октябре. К первым клиентам автомобили отправятся в начале 2021 года. Вместе с ключами покупатели получат особую коробку ручной работы и кожаные чехлы в цветах интерьера автомобиля.