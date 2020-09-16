Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner

Спереди Continental GT получил серебристую решётку радиатора Double Diamond («Двойной бриллиант») и фирменные вентиляционные отверстия в передних крыльях. Также экстерьер модели отличается особыми корпусами зеркал заднего вида, иллюминацией порогов и шильдиками Mulliner. Новые 22-дюймовые колёсные диски с девятью спицами украшает значок Bentley, который всегда находится в вертикальном положении.

Отделка салона сочетает два цвета, один из которых вторит оттенку кузова, и контрастную прострочку Diamond in Diamond на сиденьях, дверных картах и передней панели. Для заказа доступно восемь различных трёхцветных комбинаций из палитры Bentley.