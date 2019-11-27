Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль

Из-за цены и тиража эксклюзивный Bentley будет стоять особняком от основной линейки. Но технически это будет всё тот же Continental GT. Под капотом установят 6,0-литровый W12 — на купе битурбомотор выдаёт 635 сил и 900 Нм момента, — совмещенный с восьмиступенчатым преселективным «роботом» ZF. Привод, вероятно, будет полный. Баркетте не положена крыша, поэтому она вполне может оказаться быстрее Continental GT, которому на разгон до «сотни» требуется 3,7 секунды.