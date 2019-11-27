Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль

По данным издания Autocar, баркетта выйдет сверхмалым тиражом — около 12 экземпляров — и будет стоить 1,5 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 123 миллионам рублей. Внешне гранд-турер напомнит о концепте EXP 100 GT, представленном в рамках празднования 100-летнего юбилея бренда. Причём кроме внешности у шоу-кара заимствуют уникальные материалы отделки: дерево, добытое из торфяных болот, и ткань, созданную из побочных продуктов виноделия.
Из-за цены и тиража эксклюзивный Bentley будет стоять особняком от основной линейки. Но технически это будет всё тот же Continental GT. Под капотом установят 6,0-литровый W12 — на купе битурбомотор выдаёт 635 сил и 900 Нм момента, — совмещенный с восьмиступенчатым преселективным «роботом» ZF. Привод, вероятно, будет полный. Баркетте не положена крыша, поэтому она вполне может оказаться быстрее Continental GT, которому на разгон до «сотни» требуется 3,7 секунды.
Что касается источника вдохновения для коллекционной модели — электрического купе EXP 100 GT, — то он вышел слишком революционным, чтобы в таком виде пойти в серию. Хотя некоторые решения вполне можно будет увидеть в будущих автомобилях. Например, виртуального помощника Bentley Personal Assistant, который способен создать внутри салона ощущение поездки с открытым верхом, или уникальную систему освещения салона.