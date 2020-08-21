Началась сборка спецверсии Bentley Continental GT, посвященной Пайкс-Пику

В июне 2019 года пилот Риз Миллен за рулем 635-сильного Bentley Continental GT смог преодолеть подъем в 19,99 километров за 10 минут 18 секунд, что лучше прошлого рекорда на восемь секунд. Спецверсия получила различные отсылки к оформлению купе-рекордсмена.
Автомобили получили кузов желто-зеленого цвета, разработанного дизайнерами Mulliner, элементы отделки из карбона, глянцево-черные 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving Specification, «обутые» в шины Pirelli P Zero Colour Edition, и тормозные суппорты цвета Acid Green («Кислотный зеленый»).
Фото: Bentley
На кузовах трети автомобилей о рекорде напомнят стикеры с изображением Пайкс-Пика. Число 100 на решетке радиатора указывает на то, что рекорд Continental GT был установлен в год столетнего юбилея Bentley. Такая решетка доступна за доплату.
На передней панели и дверях в салоне использован углепластик, сиденья обиты алькантарой с контрастной строчкой, повторяющей цвет экстерьера. Передняя панель украшена изображением отрезка трассы с указанием рекордного времени купе – 10:18.848. Аудиосистема Bang & Olufsen получила особые решетки динамиков с черным анодированным покрытием.
Pikes Peak Continental GT приводит в движение 12-цилиндровый турбомотор Bentley W12, развивающий 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» купе разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 333 километра в час.
В начале августа ателье Mulliner приступило к сборке тестового экземпляра довоенной модели Blower. В прошлом году модели исполнилось 90 лет. Для создания точной реплики инженеры разобрали один из сохранившихся образцов 1929 года и сделали копии всех элементов спорткара.