Началась сборка спецверсии Bentley Continental GT, посвященной Пайкс-Пику

В июне 2019 года пилот Риз Миллен за рулем 635-сильного Bentley Continental GT смог преодолеть подъем в 19,99 километров за 10 минут 18 секунд, что лучше прошлого рекорда на восемь секунд. Спецверсия получила различные отсылки к оформлению купе-рекордсмена.

Автомобили получили кузов желто-зеленого цвета, разработанного дизайнерами Mulliner, элементы отделки из карбона, глянцево-черные 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving Specification, «обутые» в шины Pirelli P Zero Colour Edition, и тормозные суппорты цвета Acid Green («Кислотный зеленый»).