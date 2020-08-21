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Началась сборка спецверсии Bentley Continental GT, посвященной Пайкс-Пику

Всего будет выпущено 15 экземпляров

Pikes Peak Continental GT © Bentley
Мария Евдокимова
На заводе Bentley в британском Крю стартовала сборка спецверсии Pikes Peak Continental GT от придворного ателье Mulliner. Версию посвятили прошлогоднему рекорду, установленному купе на горе Пайкс-Пик, и ограничили 15 экземплярами – причем все они уже зарезервированы, сообщает пресс-служба марки.

В июне 2019 года пилот Риз Миллен за рулем 635-сильного Bentley Continental GT смог преодолеть подъем в 19,99 километров за 10 минут 18 секунд, что лучше прошлого рекорда на восемь секунд. Спецверсия получила различные отсылки к оформлению купе-рекордсмена.

Автомобили получили кузов желто-зеленого цвета, разработанного дизайнерами Mulliner, элементы отделки из карбона, глянцево-черные 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving Specification, «обутые» в шины Pirelli P Zero Colour Edition, и тормозные суппорты цвета Acid Green («Кислотный зеленый»).

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Pikes Peak Continental GT

Фото: Bentley

На кузовах трети автомобилей о рекорде напомнят стикеры с изображением Пайкс-Пика. Число 100 на решетке радиатора указывает на то, что рекорд Continental GT был установлен в год столетнего юбилея Bentley. Такая решетка доступна за доплату.

На передней панели и дверях в салоне использован углепластик, сиденья обиты алькантарой с контрастной строчкой, повторяющей цвет экстерьера. Передняя панель украшена изображением отрезка трассы с указанием рекордного времени купе – 10:18.848. Аудиосистема Bang & Olufsen получила особые решетки динамиков с черным анодированным покрытием.

Pikes Peak Continental GT приводит в движение 12-цилиндровый турбомотор Bentley W12, развивающий 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» купе разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 333 километра в час.

В начале августа ателье Mulliner приступило к сборке тестового экземпляра довоенной модели Blower. В прошлом году модели исполнилось 90 лет. Для создания точной реплики инженеры разобрали один из сохранившихся образцов 1929 года и сделали копии всех элементов спорткара.

Источник: Bentley