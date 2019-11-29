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15:23

Bentley отпразднует 100-летие сотней посаженных деревьев

Компания продолжает продвигать эко-инициативы

Алексей Носаченко
Компания Bentley посадит 100 молодых деревьев вокруг производственного комплекса в Крю, Великобритания, завершив таким образов юбилейный для бренда год. Эко-инициатива направлена на обеспечение биоразнообразия флоры и фауны вокруг штаб-квартиры и является частью празднования Национальной недели деревьев.

Разнообразие видов растений и животных станет залогом экологически устойчивого будущего площадки в Крю, уверены в Bentley. Летом на территории комплекса установили два пчелиных улья, и уже успели собрать с них первый урожай. Тогда член совета правления по производству Питер Бош, заявил, что забота об окружающей среде не ограничится только пчеловодческим проектом.

Неделю деревьев в Великобритания празднуют с 23 ноября по 1 декабря. Она дает старт периоду зимней посадки древесных растений.

Теперь вокруг штаб-квартиры высадили 100 деревьев — по одному на каждый год существования бренда. Причем представлены только традиционные для Великобритании виды. Десять дубов посажены недалеко от офисного здания, 15 вишен выстроили в линию вдоль дорожки, ведущей к главному входу в здание. Остальные 75 деревьев, среди которых клен, бук, орешник, лайм и вяз, посажены вокруг спортивно-оздоровительного комплекса Legends. Кроме того, создан новый фруктовый сад.

Аналогичным образом действуют и другие производители. На территории испытательного полигона Porsche в Лейпциге есть пасека с 25 колониями пчел. Каждый год насекомые могут приносить компании 1375 килограммов меда. Помимо пчел, на территории комплекса живут 75 зубров, 27 лошадей, а также бесчисленное количество летучих мышей, птиц, рептилий и земноводных.