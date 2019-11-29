Bentley отпразднует 100-летие сотней посаженных деревьев

Теперь вокруг штаб-квартиры высадили 100 деревьев — по одному на каждый год существования бренда. Причем представлены только традиционные для Великобритании виды. Десять дубов посажены недалеко от офисного здания, 15 вишен выстроили в линию вдоль дорожки, ведущей к главному входу в здание. Остальные 75 деревьев, среди которых клен, бук, орешник, лайм и вяз, посажены вокруг спортивно-оздоровительного комплекса Legends. Кроме того, создан новый фруктовый сад.