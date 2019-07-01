Bentley показала на видео гибрид-трансформер

В 2019 году Bentley отмечает свое столетие. Компания уже выпустила к памятной дате несколько особых версий существующих моделей, в том числе модификации Continental GT Convertible Edition 1 и Bentayga Speed. На этот раз бренд готовит нечто принципиально новое – шоукар с нулевым уровнем выбросов, который в самой компании называют «трансформером». В чем именно заключается его «трансформация», пока остается загадкой.

По собственной информации портала Autocar, речь может идти о беспилотном автомобиле с гибридной силовой установкой на водороде. Кроме того, в дверные карты EXP 100 GT будут встроены прозрачные OLED-дисплеи, с помощью которых можно управлять различными функциями машины.