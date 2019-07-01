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13:18

Bentley показала на видео гибрид-трансформер

Появление шоукара приурочено к столетию британского автомобильного бренда

Компания Bentley раскрыла подробности о концепт-каре EXP 100 GT: он представляет собой гибридное купе с необычным дизайном, напичканное самыми передовыми технологиями. Премьера новинки состоится 10 июля.
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В 2019 году Bentley отмечает свое столетие. Компания уже выпустила к памятной дате несколько особых версий существующих моделей, в том числе модификации Continental GT Convertible Edition 1 и Bentayga Speed. На этот раз бренд готовит нечто принципиально новое – шоукар с нулевым уровнем выбросов, который в самой компании называют «трансформером». В чем именно заключается его «трансформация», пока остается загадкой.

По собственной информации портала Autocar, речь может идти о беспилотном автомобиле с гибридной силовой установкой на водороде. Кроме того, в дверные карты EXP 100 GT будут встроены прозрачные OLED-дисплеи, с помощью которых можно управлять различными функциями машины.

Пока в пресс-службе Bently поделились только тизером и промо-роликом, посвященным EXP 100 GT. На них можно заметить плавные линии кузова и порог, на котором выгравировано название автомобиля.

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