Bentley подготовила для «Гонки к облакам» внедорожник Bentayga

Компания Bentley показала доработанный внедорожник Bentayga, который примет участие в гонке «Пайкс Пик», носящей неофициальное название «Гонка к облакам». За руль автомобиля сядет Рис Миллен – он два раза побеждал в общем зачете соревнования и 14 раз в классе. Гонка пройдет 24 июня текущего года.

Подготовкой Bentayga к сложнейшей трассе, состоящей из 156 поворотов, занималось подразделение Bentley Motorsport.

В соответствии с регламентом гонки, чтобы остаться в «серийном» классе, внедорожник получит минимум доработок. Среди них: каркас безопасности, встроенная система пожаротушения, гоночные сидения и ремни безопасности, а также выхлопная система Akrapovic.

Аболютный рекорд Пайкс Пика принадлежит Себастьену Лебу и Peugeot 208 T16 – 8 минут 13,878 секунды

Двигатель — шестилитровый твин-турбо мотор W12 — останется без изменений. Отдача агрегата составляет 608 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Он работает в паре с вомьмидиапазонным «автоматом». С нуля до 100 километров в час серийный внедорожник разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час.

Помимо двигателя, штатной останется пневмоподвеска и активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости с питанием от 48-вольтовой сети.

Range Rover Sport во время рекордного заезда на трассе «Пайкс-Пик».

Текущий рекорд трассы среди внедорожников принадлежит Range Rover Sport. В 2014 году Пол Далленбах за рулем машины с пятилитровой компрессорной «восьмеркой» поднялся на гору за 12 минут 35,61 секунды.

Электрический прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak.

Компания Volkswagen, которая после долгого перерыва объявила о возвращении на «Пайкс-Пик», также посадит за руль своего электрического прототипа известного гонщика. Им станет победитель «24 часов Ле-Мана» и «Пайкс-Пика» Роман Дюма.