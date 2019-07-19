Citroen захотел оснащать машины 30-дюймовыми колесами

Электрификация и переход на платформу-«скейтборд» даст больше свободы инженерам и дизайнерам, уверены в Citroen. Облик автомобилей сильно изменится, а огромные колеса сулят сплошные выгоды: внушительный клиренс и высокую посадку без необходимости увеличения размера кузова. Кроме того, узкие покрышки более аэродинамичны.

Концептуальный Citroen 19_19 показали в мае 2019 года. В шоу-каре дизайнеры объединили элементы из авиации с современными трендами организации жилого пространства. Например, салон беспилотника представляет собой «парящую» между колесами «жилую комнату», установленную на эволюционной версии подвески с «прогрессивными гидравлическими подушками» (Progressive Hydraulic Cushions) и адаптивным контролем жесткости.