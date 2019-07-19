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18:46

Citroen захотел оснащать машины 30-дюймовыми колесами

В компании считают, что у них много преимуществ

Огромные 30-дюймовые колеса, как на концепте 19_19, в течение следующего десятилетия могут появиться на серийных «Ситроенах». По словам главного исполнительного директора французской марки Линды Джэксон, они позволят радикальным образом поменять внешность автомобилей.
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Электрификация и переход на платформу-«скейтборд» даст больше свободы инженерам и дизайнерам, уверены в Citroen. Облик автомобилей сильно изменится, а огромные колеса сулят сплошные выгоды: внушительный клиренс и высокую посадку без необходимости увеличения размера кузова. Кроме того, узкие покрышки более аэродинамичны.

Концептуальный Citroen 19_19 показали в мае 2019 года. В шоу-каре дизайнеры объединили элементы из авиации с современными трендами организации жилого пространства. Например, салон беспилотника представляет собой «парящую» между колесами «жилую комнату», установленную на эволюционной версии подвески с «прогрессивными гидравлическими подушками» (Progressive Hydraulic Cushions) и адаптивным контролем жесткости.

30-дюймовые колеса и покрышки концепта разработаны совместно с Goodyear. Шины интегрированы в конструкцию обода, дизайн которого напоминает зубцы шестерни. Ступицы колес фиксированные, поэтому нанесенные на них логотип всегда остается в горизонтальном положении, усиливая эффект парения над дорогой.

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