В Нидерландах построили автомобиль из льна и сахара

Студенты Технического университета Эйндховена представили прототип биоразлагаемого электромобиля. Кузовные панели, шасси и детали интерьера машины сделаны из льняного волокна и сахара. Расчетное потребление энергии электрокара эквивалентно расходу одного литра топлива на 300 километров пробега.

В основе электрокара, получившего название Noah, лежит шасси из сэндвич-панелей, в составе которых лен и биопластик (изготавливается из сахара). Кузовные панели выполнены из льняных матов, соединенных биорезиной. Отмечается, что для производства биоматериалов необходимо в шесть раз меньше энергии, чем для производства привычного алюминия или углепластика. При этом панели из льна получаются довольно прочными и даже пригодны для создания зон деформации.

При утилизации машины биокомпозиты могут быть использованы, в том числе, как основа для других продуктов. Например, строительных блоков. Неорганические детали легко интегрируются в существующий цикл переработки.

Видео: TU/ecomotive

В движение Noah приводит электромотор, мощность которого не сообщается. Масса блока батарей составляет 60 килограммов, машины — 420 килограммов. На одной зарядке Noah способен проехать до 240 километров. Максимальная скорость — 110 километров в час.