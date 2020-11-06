Раскрыта рублевая цена самого мощного Mercedes-AMG GT

Это почти в два раза больше, чем стартовая цена уже младшего GT с приставкой R, оснащенного 585-сильным двигателем – в России он доступен за 17 952 000 рублей. На европейский рынок «черный» суперкар вышел еще летом: там Black Series стоит от 335 240 евро, или 30,8 миллионов рублей по текущему курсу.

Самая «злая» версия GT была представлена в июле нынешнего года. Заднеприводная двухдверка оснащена 4,0-литровым битурбомотором V8 под индексом M178 LS с плоским коленчатым валом и двумя турбокомпрессорами. Мощнейший в истории AMG мотор развивает 730 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента и работает в паре с семидиапазонным «роботом» AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями.

Первую «сотню» суперкупе набирает за 3,2 секунды, а с места до 200 километров в час разгоняется за девять секунд. Максимальная скорость ограничена 325 километрами в час.