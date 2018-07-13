Электрический мультикоптер может пролететь до 65 километров

Пульс

В США сделали «летающую машину» с вертикальным взлетом

70b461c5593a4a6107f7ea5dce9c297d98212e7b
13 июля 2018

Калифорнийская компания Opener представила «летающую машину» под названием BlackFly, сообщает TechRadar. Ее разработка заняла девять лет: за это время фирма провела более 1400 тестовых полетов, пролетев в общей сложности свыше 19 тысяч километров.

[Какие летающие автомобили можно поставить себе в гараж](https://motor.ru/selector/flycars.htm)

Какие летающие автомобили можно поставить себе в гараж

Несмотря на то, что BlackFly называют «машиной», у нее нет колес. Новинка представляет собой одноместный мультикоптер с восемью пропеллерами. Он оснащен электрической силовой установкой, автопилотом, а также системой вертикального взлета и посадки. В США управлять BlackFly можно без лицензии пилота.

В США мультикоптер будет оснащаться батареями емкостью восемь киловатт-часов, а на других рынках – 12 киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы пролететь 40 и 65 километров соответственно. Зарядка аккумуляторов в зависимости от напряжения и типа сети займет от 25 минут (на 20-80 процентов) до 7,4 часа (полный заряд).

[А мне Leyat охота! История автомобилей с пропеллерами](http://motor.ru/articles/2016/11/17/leyat/)

А мне Leyat охота! История автомобилей с пропеллерами

Крейсерская скорость этого летательного аппарата в США ограничена 100 километрами в час, а в других странах – 130 километрами в час.

В продажу новинка поступит в 2019 году. Точных цен пока нет, однако в компании заявляют, что BlackFly будет стоить примерно «как внедорожник».

Над летающей машиной также работают в «Тойоте» – ее обещают представить к Олимпиаде-2020. Другими известными современными летающими автомобилями являются проект PAL-V Liberty, словацкий AeroMobil и немецкий Carplane с двойным фюзеляжем. Также над подобными машинами работают в Airbus и Boeing.

Летают, но низенько-низенько

11 машин, способные ехать по любой поверхности. Точнее, даже не ехать

Теги:
Летающие машины
Новости по теме
7 марта 2018
Летающий автомобиль Italdesign и Airbus превратили в Audi
6 марта 2018
В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
10 июля 2017
В России создали летающий и плавающий автомобиль
8 марта 2017
Italdesign и Airbus представили летающий автомобиль
13 февраля 2017
Первый в мире серийный летающий автомобиль оценили в полмиллиона евро