В США сделали «летающую машину» с вертикальным взлетом

Калифорнийская компания Opener представила «летающую машину» под названием BlackFly, сообщает TechRadar. Ее разработка заняла девять лет: за это время фирма провела более 1400 тестовых полетов, пролетев в общей сложности свыше 19 тысяч километров.

Несмотря на то, что BlackFly называют «машиной», у нее нет колес. Новинка представляет собой одноместный мультикоптер с восемью пропеллерами. Он оснащен электрической силовой установкой, автопилотом, а также системой вертикального взлета и посадки. В США управлять BlackFly можно без лицензии пилота.

В США мультикоптер будет оснащаться батареями емкостью восемь киловатт-часов, а на других рынках – 12 киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы пролететь 40 и 65 километров соответственно. Зарядка аккумуляторов в зависимости от напряжения и типа сети займет от 25 минут (на 20-80 процентов) до 7,4 часа (полный заряд).

Крейсерская скорость этого летательного аппарата в США ограничена 100 километрами в час, а в других странах – 130 километрами в час.

В продажу новинка поступит в 2019 году. Точных цен пока нет, однако в компании заявляют, что BlackFly будет стоить примерно «как внедорожник».

Над летающей машиной также работают в «Тойоте» – ее обещают представить к Олимпиаде-2020. Другими известными современными летающими автомобилями являются проект PAL-V Liberty, словацкий AeroMobil и немецкий Carplane с двойным фюзеляжем. Также над подобными машинами работают в Airbus и Boeing.