Появились подробности о BMW 2-Series Gran Coupe

BMW 2-Series Gran Coupe представляет собой купеобразный седан с безрамочными дверями, который построен на той же переднеприводной платформе FAAR, что и 1-Series. Логично предположить, что и линейку двигателей новинка разделит с хэтчбеком. Пока же известно только то, что она будет включать 306-сильный наддувной мотор объемом 2,0 литра, предусмотренный для M235i xDrive. Систему полного привода с многодисковой муфтой подключения задней оси предложат в качестве опции.