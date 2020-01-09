Названа начальная цена BMW 2-Series Gran Coupe в России

За эту сумму предлагается 2-Series Gran Coupe со 140-сильным трехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра в паре с «роботом» Steptronic с двумя сцеплениями. С нуля до 100 километров в час такой автомобиль разгоняется за 8,7 секунды, а максимальная скорость равна 213 километрам в час. Заявленный расход топлива в городском цикле – 7,2 литра.