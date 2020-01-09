Названа начальная цена BMW 2-Series Gran Coupe в России

За эту сумму предлагается 2-Series Gran Coupe со 140-сильным трехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра в паре с «роботом» Steptronic с двумя сцеплениями. С нуля до 100 километров в час такой автомобиль разгоняется за 8,7 секунды, а максимальная скорость равна 213 километрам в час. Заявленный расход топлива в городском цикле – 7,2 литра.
В списке оснащения начальной версии BMW 2-Series Gran Coupe указаны 17-дюймовые диски, спортивные передние кресла с подогревом, подогрев руля, двухзонный климат-контроль, динамический круиз, адаптивные светодиодные фары, а также ассистент парковки и камера заднего вида.
Спортивный седан дебютировал осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что модель построена на платформе FAAR, на которой также базируется хэтчбек BMW 1-Series. Основным конкурентом новинки стал Mercedes-Benz CLA, который стоит в России от 2,5 миллиона рублей за версию с 1,3-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил.