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8:30

Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA

Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?

© Mercedes-Benz
Илья Фролов
Семейство А-Класса разродилось самым широким модельным рядом среди Мерседесов всех времен — планируется вывести на рынок аж восемь разных кузовов. На этот раз нам удалось познакомится с «четырехдверным купе» CLA, но так ли нужна такая модель? Это при живом-то седане А-Класса!

Традиционно за любое излишество автопроизводители берут дополнительную плату — хотите «ашку» с высоким дорожным просветом? Платите больше денег за GLA! Хотите машину солиднее, чем обычный А-класс седан? Доплачивайте за другой седан! Но в данном случае вы не только переплачиваете за вид а ля купе, но и получаете больше машины. CLA на существенные 139 мм длиннее и на 34 мм шире седана.

CLA предлагается в России в двух версиях: CLA 200 (150 лошадиных сил) и CLA 250 (224 силы), но даже базовая «двухсотка» едет задорно и бодро — разгон до 100 км/ч занимает восемь секунд.

Все моторы работают вместе с 7-ступенчатыми роботами собственной разработки. А тут еще подогретые CLA 35 и CLA 45 уже мнут паспорта в очереди на таможне — их дебют в России запланирован на осень.

Базовый CLA 200 сейчас обойдется в 2,5 миллиона рублей, а старшая модель CLA 250 стоит минимум 2 900 000, но это уже машина с полным приводом 4Matic. Зато за безрамочные окна, ребра на капоте и задние фонари в стиле мерседесовских двухдверок доплачивать не придется.

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А еще CLA полагается только многорычажная задняя подвеска. Вкупе с более широкой колеей, зажатыми стабилизаторами и низким центром тяжести CLA едет интереснее других «ашек», даря ощущении более низкой, точной и устойчивой машины. Ну, совсем чуть-чуть!

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Система стабилизации CLA настроена на более высокую скорость прохождения поворотов, более высокий предел сцепных свойств. В общем, эта модель точно самая быстрая и интересная в управлении среди всех «ашек». Другое дело, что почувствовать эту разницу можно только на очень хорошей дороге.

Главное — перед глазами заваленные стойки, низкая крыша, высокая поясная линия — все это создает за рулем ощущение настоящего купе. Вот только сама по себе передняя панель ничего нового собой не представляет.

Крыша не давит, над головой полно места. В зеркалах хорошо видны «мускулы» задних крыльев. Что непривычно после езды на обычной «ашке» — ощущение, что сзади есть много машины

Цветные дисплеи с мозгами NVIDIA выглядят очень нарядно — еще недавно такой графике завидовали бы смартфоны. Систему распознавания голоса для CLA делала американская компания, которая в свое время помогала Apple с помощником Siri. В итоге машина понимает голосовые команды, сказанные обычным разговорным языком.

Например, в ответ на «мне холодно», «позвони моей жене» или «поехали домой» CLA перенастроит кондиционер, найдет нужный номер в записной книжке и проложит навигацию. На деле все это встречается с жестокой реальностью — получить желаемое удается через раз. Тем не менее, пока это самая продвинутая мультимедийная система в классе.

На потолке CLA установлен сенсор движения, который, например, умеет включать плафон над правым пассажирским сиденьем, когда вы тянетесь к нему в темноте за сумкой. Чудеса!

Еще дальше пошла забота о правильной навигации — это даже немного напоминает паранойю. Правильный путь одновременно показывается на проекционном дисплее на лобовом стекле, на приборной панели и экране мультимедийной системы. Туда же выводится изображение с передней камеры, а на него накладываются стрелки навигации в режиме дополненной реальности.

Владельцы моделей с AMG-пакетом будут больше платить за бензин — более широкий, агрессивный бампер создает большее сопротивление воздуху. Зато звук мотора у таких машин просто великолепный — так мелодично, басовито и породисто настроить обычную «четверку» очень сложно. Оказывается, в дело включаются колонки аудиосистемы. Двигатель дает натуральный, вибрирующий бас, а колонки придают ему спортивный окрас AMG. Тот случай, когда можно смириться с тем, что тебя надули.

Сложно поверить, но если вы будете ехать на велосипеде с надетым на него кузовом CLA, то поедете быстрее — кузов Мерседеса имеет лучшую обтекаемость, чем велосипедист. Причиной тому и вытянутая переднеприводная «морда» и более узкая задняя колея, что делает форму CLA больше похожей на каплю.

Поначалу в недоумении ищешь у крышки багажника кнопку электропривода, но потому вспоминаешь, что это А-Класс, и мускульная сила здесь еще чего-то стоит.

Обзор сбоку задним пассажирам закрывает заваленная стойка крыши, зато сиденья здесь тоже стилизованы под спортивные ковши. Где-то за ними багажник, объемом 460 литров — это даже чуть-чуть больше, чем у обычного седана.

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