Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA

CLA предлагается в России в двух версиях: CLA 200 (150 лошадиных сил) и CLA 250 (224 силы), но даже базовая «двухсотка» едет задорно и бодро — разгон до 100 км/ч занимает восемь секунд.

Все моторы работают вместе с 7-ступенчатыми роботами собственной разработки. А тут еще подогретые CLA 35 и CLA 45 уже мнут паспорта в очереди на таможне — их дебют в России запланирован на осень.