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13:24

BMW отменила ежегодную плату за доступ к Apple CarPlay

Раньше за нее просили 80 долларов

Алексей Носаченко
Компания BMW отказалась от идеи продавать по подписке доступ к Apple CarPlay в своих машинах. Все автомобили с медиакомплексом на OS 7.0 получат совместимость с iPhone бесплатно, а для тех, что работают на старом софте, функция по-прежнему будет опцией, за которую придется доплатить.

Превратить Apple CarPlay в сервис по подписке BMW попыталась в 2018 году. Для владельцев немецких автомобилей из США и Великобритании ежегодная плата составила 80 долларов (5100 рублей) и 85 фунтов стерлингов (7200 рублей) соответственно. До этого CarPlay был опций, которую оценивали в 300 долларов и 285 фунтов стерлингов.

Причина отмены ежегодной подписки может быть связана с массовым недовольством клиентов. Об этом косвенно свидетельствует комментарий представителя марки, который заявил, что «компания находится в постоянном поиске повышения качества предоставляемых услуг, и изменение политики (в отношении Apple CarPlay) связано со стремлением обеспечить клиентам лучший опыт взаимодействия с продуктом».

С бизнес-моделями по подписке автопроизводители экспериментируют не первый год — но пока это касается только самих машин. Вместе с запуском XC40 шведская Volvo представила сервис Care by Volvo — эволюционное развитие каршеринга и лизинга. В 2019-м аналогичный сервис Volvo Car Drive заработал в России. С октября подписаться на автомобили российским клиентам предлагает также Hyundai.