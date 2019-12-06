BMW отменила ежегодную плату за доступ к Apple CarPlay

Превратить Apple CarPlay в сервис по подписке BMW попыталась в 2018 году. Для владельцев немецких автомобилей из США и Великобритании ежегодная плата составила 80 долларов (5100 рублей) и 85 фунтов стерлингов (7200 рублей) соответственно. До этого CarPlay был опций, которую оценивали в 300 долларов и 285 фунтов стерлингов.

Причина отмены ежегодной подписки может быть связана с массовым недовольством клиентов. Об этом косвенно свидетельствует комментарий представителя марки, который заявил, что «компания находится в постоянном поиске повышения качества предоставляемых услуг, и изменение политики (в отношении Apple CarPlay) связано со стремлением обеспечить клиентам лучший опыт взаимодействия с продуктом».