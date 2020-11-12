Владельцы BMW смогут выбрать, кому принадлежит Крым

BMW предлагает на выбор два варианта карт. В первом случае, в файле под названием Road Map Russia EVO 2020-3 полуостров входит в состав России. При выборе обновления Road Map Europe EVO 2020-3 Крым будет отображаться как украинский регион. Изменить настройки можно на официальном портале BMW ConnectedDrive, выбрав необходимую версию карты.

По словам пресс-службы российского отделения BMW, компания регулярно обновляет свои навигационные системы и картографические данные с учетом законодательства региона, в котором эксплуатируется автомобиль. В то же время, владелец машины всегда может изменить настройки, заданные по умолчанию.

Такой же политике следуют многие мировые автопроизводители. К примеру у российских владельцев Nissan и Volkswagen Крым является частью России, а европейские водители видят полуостров в составе Украины.