Электроника BMW «сходит с ума» в Южной Корее

Проблемы с электроникой начинаются в момент, когда автомобили BMW приближаются к провинции Канвондо, расположенной в Южной Корее. По словам владельцев баварских моделей, программное обеспечение машин начинает странно себя вести. Помимо выхода из строя операционки iDrive 7.0, в автомобилях сбивается навигационная система, а также отказывает технология Apple CarPlay и отключаются некоторые ассистенты водителя.

По мнению специалистов, сбои в электронике могут быть вызваны отказом бортового модема, который по неизвестной причине не справляется с потоком трафика, протекающим в провинции Канвондо. Высокая нагрузка на модем приводит к неспособности обработки данных, в связи с чем происходит отказ многих систем.

Представители BMW заявили, что ранее выпустили софт, позволяющий исправить ошибки. Однако южно-корейские владельцы баварских моделей, установившие обновление, говорят, что апгрейд только усугубил ситуацию. В то же время похожие проблемы со сбоем операционной системой испытал владелец BMW в США. По его словам, он передал автомобиль в сервисный центр, однако проблему пока не решили.