BMW выпустит девять новых электрокаров

В рамках плана под названием Power of Choice («Сила выбора») BMW собирается продать более семи миллионов гибридных и полностью электрических автомобилей, в том числе под маркой MINI, в течение 10 лет.

К 2030 году баварцы намерены стать лидерами в сегменте электрокаров, в котором соперничают с Audi, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz и Tesla. Для достижения этой цели компании придётся продавать в среднем по 460 000 «зелёных» автомобилей в год. Это куда больше, чем результат прошлого года: тогда было продано только 42 249 таких BMW, и все они – это i3, первый и пока единственный серийный электрокар марки.

В число новых полностью электрических моделей войдёт электроверсия кроссовера X3 под индексом iX3, представленная в июле. В 2021 году к ней присоединится пятидверное купе i4 и серийная версия концепта iNext, которая получит имя iX. Кроме этого, в ближайшие годы появится небольшой кроссовер на базе X1 — iX1, — и новые электрокары i5 и i7, которые станут флагманами электрической линейки. При этом её «первенец», хэтчбек i3, покинет конвейер и передаст имя преемнику на базе седана 3 серии.