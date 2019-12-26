BMW подготовит электроседан для конкуренции с Porsche Taycan

Как пишет итальянский Autoblog, по пропорциям BMW i6 напомнит концепт-кар i Vision Dynamics, представленный на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. В тоже время дизайн новинки будет выдержан в стиле купеобразного 8-Series Gran Coupe.
По слухам, базовая версия i6 получит два электромотора eDrive, двигатель над передними колесами будет выдавать 204 лошадиные силы, а на задней оси — 340 лошадиных сил. Таким образом суммарная мощность силовой установки достигнет 544 лошадиных сил, что позволит модели конкурировать с 530-сильным Porsche Taycan 4S. Модификация i6 M Performance получит два 340-сильных электромотора и сможет побороться за покупателей с 625-сильным Taycan Turbo.
Для BMW i6 предложат две модификации с батареями емкостью 90 и 120 киловатт-часов: базовый аккумулятор позволит проезжать до 560 километров по циклу WLTP, а максимально автономные седаны смогут подзаряжаться раз в 700 километров.
Планируется, что BMW i6 не будет в точности повторять «восьмерку» и станет самостоятельной моделью с электрической силовой установкой в отличие от i1, i4, i7 или iX3, которые станут экологически чистой разновидностью 1-Series, 4-Series Gran Coupe, 7-Series и Х3 соответственно.
Компания BMW официально не комментирует возможное появление электрокара i6: в планах баварского концерна до конца 2021 года на рынок планируется вывести компактный электрический седан i4 и кроссоверы iX3 и iNEXT.