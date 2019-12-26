BMW подготовит электроседан для конкуренции с Porsche Taycan

Как пишет итальянский Autoblog, по пропорциям BMW i6 напомнит концепт-кар i Vision Dynamics, представленный на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. В тоже время дизайн новинки будет выдержан в стиле купеобразного 8-Series Gran Coupe.

По слухам, базовая версия i6 получит два электромотора eDrive, двигатель над передними колесами будет выдавать 204 лошадиные силы, а на задней оси — 340 лошадиных сил. Таким образом суммарная мощность силовой установки достигнет 544 лошадиных сил, что позволит модели конкурировать с 530-сильным Porsche Taycan 4S. Модификация i6 M Performance получит два 340-сильных электромотора и сможет побороться за покупателей с 625-сильным Taycan Turbo.

Для BMW i6 предложат две модификации с батареями емкостью 90 и 120 киловатт-часов: базовый аккумулятор позволит проезжать до 560 километров по циклу WLTP, а максимально автономные седаны смогут подзаряжаться раз в 700 километров.