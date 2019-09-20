Самым мощным BMW станет электрическая «семерка»

По аналогии с i3, старший «ай-седьмой» будет представлен обычной и «спортивной» S-версией. Базовый вариант оснастят силовой установкой мощностью 550 лошадиных сил и батарей емкостью 100 киловатт-часов. Предполагается, что такой автомобиль сможет проехать без подзарядки до 600 километров по измерительному циклу WLPT. Не исключено, что система будет работать под напряжением 800 вольт, как у Porsche Taycan.

Более мощный вариант, i7S, оснастят 670-сильной установкой и тяговой батареей на 120 киловатт-часов. Это улучшит динамику и в то же время позволит сохранить запас хода на уровне тех же 600 километров. Привод, вероятно, будет полным, с гибким контролем тяги на каждой оси.