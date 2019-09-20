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18:18

Самым мощным BMW станет электрическая «семерка»

Батарейный седан предложат в двух вариантах

Концепт BMW i Vision Dynamics
Анонимные источники сообщили сайту BMW Blog новую информацию об электрической версии седана седьмой серии. По словам инсайдеров, батарейный флагман i7 будет доступен в двух версиях и станет самой мощной моделью в истории марки.

По аналогии с i3, старший «ай-седьмой» будет представлен обычной и «спортивной» S-версией. Базовый вариант оснастят силовой установкой мощностью 550 лошадиных сил и батарей емкостью 100 киловатт-часов. Предполагается, что такой автомобиль сможет проехать без подзарядки до 600 километров по измерительному циклу WLPT. Не исключено, что система будет работать под напряжением 800 вольт, как у Porsche Taycan.

Более мощный вариант, i7S, оснастят 670-сильной установкой и тяговой батареей на 120 киловатт-часов. Это улучшит динамику и в то же время позволит сохранить запас хода на уровне тех же 600 километров. Привод, вероятно, будет полным, с гибким контролем тяги на каждой оси.

Первая модель BMW из новой линейки электрокаров выйдет на рынок в 2020 году. Это будет кроссовер iX3, основанный на одноимённом концепте 2018 года. Прототип вседорожника оснастили одним электромотором мощностью 272 лошадиные силы и батареей на 70 киловатт-часов. Без подзарядки iX3 может проезжать до 400 километров.

Нынешняя линейка i представлена электрическим хэтчбеком i3 и гибридным суперкаром i8. Причем оба, по словам компании, после окончания жизненного цикла не получат продолжения.