Вот так будет выглядеть кабриолет BMW 4 серии с огромными «ноздрями»

Салон кабриолета почти полностью перенесут из купе 4-Series за исключением небольших изменений. То же касается и моторной гаммы. В неё входят два четырёхцилиндровых наддувных агрегата мощностью 184 и 258 лошадиных сил и два турбодизеля, развивающие 190 и 286 сил в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. Также ожидается М-версия с 374-сильным шестицилиндровым двигателем.