Вот так будет выглядеть кабриолет BMW 4 серии с огромными «ноздрями»

Судя по ним, кабриолет полностью повторяет дизайн спорного передка купе с огромными «ноздрями» решётки радиатора.
Ранее двухдверка со складной крышей уже попадалась фотошпионам почти без камуфляжа. Маскировкой была прикрыта лишь задняя часть, которая получила оптику с волнообразным рисунком и вертикальные воздухозаборники.
Фото: CNIPA
Салон кабриолета почти полностью перенесут из купе 4-Series за исключением небольших изменений. То же касается и моторной гаммы. В неё входят два четырёхцилиндровых наддувных агрегата мощностью 184 и 258 лошадиных сил и два турбодизеля, развивающие 190 и 286 сил в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. Также ожидается М-версия с 374-сильным шестицилиндровым двигателем.
В сентябре BMW планирует представить седан M3 и купе M4 нового поколения, а премьера кабриолета может состояться следом – до конца нынешнего года. «Заряженная» M4 с тканевым верхом дебютирует в 2021 году.