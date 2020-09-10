18:35

Вот так будет выглядеть кабриолет BMW 4 серии с огромными «ноздрями»

Баварская марка запатентовала версию BMW 430i

© CNIPA
Мария Евдокимова
В базе китайского национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA) появились патентные изображения BMW 4 серии с мягким верхом.

Судя по ним, кабриолет полностью повторяет дизайн спорного передка купе с огромными «ноздрями» решётки радиатора.

Ранее двухдверка со складной крышей уже попадалась фотошпионам почти без камуфляжа. Маскировкой была прикрыта лишь задняя часть, которая получила оптику с волнообразным рисунком и вертикальные воздухозаборники.

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Фото: CNIPA

Салон кабриолета почти полностью перенесут из купе 4-Series за исключением небольших изменений. То же касается и моторной гаммы. В неё входят два четырёхцилиндровых наддувных агрегата мощностью 184 и 258 лошадиных сил и два турбодизеля, развивающие 190 и 286 сил в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. Также ожидается М-версия с 374-сильным шестицилиндровым двигателем.

В сентябре BMW планирует представить седан M3 и купе M4 нового поколения, а премьера кабриолета может состояться следом – до конца нынешнего года. «Заряженная» M4 с тканевым верхом дебютирует в 2021 году.

Источник: Autoblog