Кабриолет BMW M4 впервые поймали почти без камуфляжа

Судя по фотографиям, кабриолет BMW M4 внешне будет похож на новое баварское купе, представленное в конце сентября. В частности, передняя часть спорткара с открытым верхом получит такую же массивную решетку радиатора вытянутой формы и схожий передний бампер. Задняя часть новинки, включая крылья и бампер, покрыта камуфляжем. Однако по мнению специалистов, она не будет значительно отличаться от купе с жестким верхом.
Новый кабриолет получит тканевую крышу, которая на 40 процентов легче складного верха на модели предыдущего поколения. Кроме того, новый материал обеспечит улучшенную шумо- и теплоизоляцию, а также позволит увеличить объём багажного отделения. Тестовый экземпляр M4 обут в черные колеса, которыми будут оснащены и серийные машины.
Фото: Stefan Baldauf / SB-Medien
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Под капотом «заряженного» кабриолета инженеры разместят ту же силовую установку, которая стоит на купе M4 — это «битурбошестерка» 3.0 с отдачей 480 или 510 лошадиных сил. Агрегат будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» либо восьмидиапазонным «автоматом». Привод — задний или полный.
Дебют кабриолета BMW M4 ожидается до конца 2020 года. Появится ли новинка у отечественных дилеров, пока не сообщается. В настоящий момент в России можно приобрести баварский кабриолет 4 серии по цене от 3 770 000 рублей.
На прошлой неделе компания BMW представила эксклюзивную версию M4 Competition Coupe x Kith, созданную в рамках сотрудничества с американским брендом одежды. Всего баварский концерн выпустит 150 лимитированных купе, которые можно будет приобрести и в России.