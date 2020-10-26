Кабриолет BMW M4 впервые поймали почти без камуфляжа

Судя по фотографиям, кабриолет BMW M4 внешне будет похож на новое баварское купе, представленное в конце сентября. В частности, передняя часть спорткара с открытым верхом получит такую же массивную решетку радиатора вытянутой формы и схожий передний бампер. Задняя часть новинки, включая крылья и бампер, покрыта камуфляжем. Однако по мнению специалистов, она не будет значительно отличаться от купе с жестким верхом.

Новый кабриолет получит тканевую крышу, которая на 40 процентов легче складного верха на модели предыдущего поколения. Кроме того, новый материал обеспечит улучшенную шумо- и теплоизоляцию, а также позволит увеличить объём багажного отделения. Тестовый экземпляр M4 обут в черные колеса, которыми будут оснащены и серийные машины.