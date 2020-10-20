BMW M4 избавят от гигантских «ноздрей»

Огромная решётка радиатора BMW, дебютировавшая на концепт-каре iNEXT в 2018 году, не раз подвергалась острой критике как от поклонников марки, так и от автомобильного сообщества, в том числе дизайнеров. Несмотря на спорную реакцию аудитории, дизайнеры BMW заявили, что не собираются отказываться от «ноздрей» и продолжат применять их на новинках.

Купе M4 дебютировало одновременно с седаном M3 в конце сентября. Модели оформили в аналогичном ключе и оснастили 3,0-литровой «битурбошестёркой», выдающей в стандартной версии 480 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а в мощной Competition – 510 сил и 650 Нм момента.

На отечественном рынке пока доступно только купе M4, стоимость которого варьируется от 6 900 000 до 7 900 000 рублей.