BMW M4 избавят от гигантских «ноздрей»

На некоторых рендерах внешность M4 приблизилась к BMW M8 или M5, которые оснащаются относительно компактными решётками радиатора. Приподнятая решётка освободила место для более крупных воздухозаборников. Кроме этого, купе заметно занизили, оснастили более агрессивным передним бампером и сплиттером.
На сегодняшний день у тюнеров готовы только эскизы, однако в Prior Design сообщают, что уже нашли потенциальных покупателей на переделанный M4.
BMW представил два эксклюзивных шоу-кара M-серии
Огромная решётка радиатора BMW, дебютировавшая на концепт-каре iNEXT в 2018 году, не раз подвергалась острой критике как от поклонников марки, так и от автомобильного сообщества, в том числе дизайнеров. Несмотря на спорную реакцию аудитории, дизайнеры BMW заявили, что не собираются отказываться от «ноздрей» и продолжат применять их на новинках.
Купе M4 дебютировало одновременно с седаном M3 в конце сентября. Модели оформили в аналогичном ключе и оснастили 3,0-литровой «битурбошестёркой», выдающей в стандартной версии 480 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а в мощной Competition – 510 сил и 650 Нм момента.
На отечественном рынке пока доступно только купе M4, стоимость которого варьируется от 6 900 000 до 7 900 000 рублей.