В России появится спецверсия BMW M4 Competition Coupe x Kith

BMW M4 Competition Coupe x Kith будет доступен в трех матовых цветах: чёрном Frozen Black, темно-серебристом Frozen Dark Silver и белом Frozen Brilliant White. Купе оборудовали углепластиковой крышей с нанесенными на нее логотипом Kith и фирменными полосами отделения BMW M. Все эмблемы баварского концерна на капоте, крышке багажника и руле в спецверсии заменили на логотип американского бренда одежды. Кроме того, двухдверка оборудована разноразмерными коваными колесными дисками черного цвета и красными тормозными суппортами.
В салоне купе установлены трехцветные кресла-ковши с углепластиковым каркасом и обивкой из кожи Merino (это самый дорогой и качественный вариант кожи, из тех, что предлагает BMW), на которые нанесены светящиеся логотипы M-серии. Под капотом M4 Competition Coupe x Kith установлена стандартная «битурбошестёрка» 3.0 мощностью 510 лошадиных сил (650 Нм). Она работает в паре с восьмидипазонным «автоматом». До «сотни» купе разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.
Фото: BMW AG
BMW M4 избавят от гигантских «ноздрей»
Общий тираж BMW M4 Competition x Kith составит 150 экземпляров. Для России немецкий концерн также предоставит квоту, однако пока не сообщается, какое количество моделей получат отечественные дилеры. Известно, что российские спецверсии будут доступны исключительно с полным приводом. Предварительные заказы на автомобиль принимаются с 23 октября. Стоимость новинки будет начинаться от 109 250 долларов (примерно 8,3 миллиона рублей по текущему курсу). Поставки первых M4 лимитированной серии начнутся летом 2021 года.
На прошлой неделе компания BMW представила два эксклюзивных демонстрационных автомобиля. Купе BMW M3 Ronnie Fieg Edition 1989 года выпуска и современный BMW M4 Design Study создали совместно с американским брендом Kith.