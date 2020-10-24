В России появится спецверсия BMW M4 Competition Coupe x Kith

BMW M4 Competition Coupe x Kith будет доступен в трех матовых цветах: чёрном Frozen Black, темно-серебристом Frozen Dark Silver и белом Frozen Brilliant White. Купе оборудовали углепластиковой крышей с нанесенными на нее логотипом Kith и фирменными полосами отделения BMW M. Все эмблемы баварского концерна на капоте, крышке багажника и руле в спецверсии заменили на логотип американского бренда одежды. Кроме того, двухдверка оборудована разноразмерными коваными колесными дисками черного цвета и красными тормозными суппортами.

В салоне купе установлены трехцветные кресла-ковши с углепластиковым каркасом и обивкой из кожи Merino (это самый дорогой и качественный вариант кожи, из тех, что предлагает BMW), на которые нанесены светящиеся логотипы M-серии. Под капотом M4 Competition Coupe x Kith установлена стандартная «битурбошестёрка» 3.0 мощностью 510 лошадиных сил (650 Нм). Она работает в паре с восьмидипазонным «автоматом». До «сотни» купе разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.