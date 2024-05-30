Представлен гоночный BMW M4 GT3 Evo

Кузов M4 GT3 целиком углепластиковый. У купе регулируемый передний сплиттер, трекшн-контроль с несколькими уровнями вмешательства и спартанский салон, в котором главными элементами являются бортовой компьютер BMW M Track Cockpit и руль, разработанный в сотрудничестве с фирмой Fanatec. Он интересен тем, что без переделок совместим с гоночными симуляторами. Из других особенностей: стекла из поликарбоната Makrolon и климатическая установка, в два раза более мощная, чем у M6 GT3.