Новый BMW M8 прокачали до 820 сил за 2 миллиона рублей

На первом этапе форсировки мотористы G-Power ограничиваются перепрошивкой электронного блока управления двигателем. Производительность двигателя возрастает со стоковых 600 (625 в версии Competition) лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента до 720 сил и 850 Нм. Чип-тюнинг стоит 2495 евро (220 тысяч рублей по текущему курсу).

Второй уровень доработки включает в себя замену фрагмента выпускной системы и другой софт. Увеличить мощность до 770 сил и крутящий момент до 930 Нм для BMW M8 можно за 8355 евро (735 тысяч рублей), форсировка седана M5 обойдётся дешевле — в 7855 евро (691 тысяча рублей).