Новый BMW M8 прокачали до 820 сил за 2 миллиона рублей

На первом этапе форсировки мотористы G-Power ограничиваются перепрошивкой электронного блока управления двигателем. Производительность двигателя возрастает со стоковых 600 (625 в версии Competition) лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента до 720 сил и 850 Нм. Чип-тюнинг стоит 2495 евро (220 тысяч рублей по текущему курсу).
Второй уровень доработки включает в себя замену фрагмента выпускной системы и другой софт. Увеличить мощность до 770 сил и крутящий момент до 930 Нм для BMW M8 можно за 8355 евро (735 тысяч рублей), форсировка седана M5 обойдётся дешевле — в 7855 евро (691 тысяча рублей).
Фото: G-Power
Чтобы выжать из мотора 820 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента потребуется заменить турбонагнетатели и выпускную систему целиком, а также изменить программу управления двигателем. Модернизация третьего уровня обойдётся владельцам M8 в 23 691 евро (2,08 миллиона рублей), а обладателям M5 — в 19 800 евро (1,74 миллиона рублей).
Внешне форсированные G-Power седаны, купе и кабриолеты можно отличить только по облегчённой титановой выхлопной системе с карбоновыми насадками. За доплату «эмки» можно доукомплектовать кастомными 20- или 21-дюймовыми коваными дисками и низкопрофильными покрышками, а также «разбавить» экстерьер элементами из углеродного волокна, например, капотом и накладками на бампера.
Фото: G-Power
Отдельно для BMW M5 доступны специальные жёсткие пружины. По желанию заказчика G-Power может персонализировать интерьер «эмок», но на демонстрационных экземплярах остался «стоковый» салон с минимумом декора.
Как изменилась динамика «заряженных» BMW M8 и M5 не сообщается. С завода купе топ-версии Competition набирает с места первую «сотню» за 3,2 секунды, кабриолет и седан медленнее на 0,1 секунды. Максимальная скорость немодифицированных «эмок» достигает 305 километров в час с пакетом M Driver’s Package.
Вероятно, со временем G-Power предложит аналогичные тюнинг-киты для BMW X5 M и X6 M с тем же силовым агрегатом и для купеобразного седана M8 Gran Coupe.
В настоящий момент в России доступны к заказу все новые «эмки» — M5 Competition обойдётся минимум в 8,28 миллиона рублей, M8 Competition — в 11,4 миллиона рублей, M8 Gran Coupe — в 10,81 миллиона рублей, X5 M — в 8,99 миллиона рублей, а Х6 М — в 9,39 миллиона рублей.