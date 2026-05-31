Новости
Опубликовано 31 мая 2026, 09:13
1 мин.

BMW начала использовать искусственный интеллект для краш-тестов

BMW обучила нейросеть прогнозировать поведение автомобиля при ДТП. Немецкий автопроизводитель BMW заключил договор с компанией Mistral AI, чтобы улучшить качество и точность краш-тестов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Carscoops.
© Carscoops
Алексей Морозов
Теперь ИИ будет анализировать данные краш-тестов и помогать инженерам точнее проектировать кузова и материалы. Кроме того, нейросети ускоряют написание программного обеспечения: задачи, которые раньше занимали целый день, теперь решаются за минуты. Как заявили в BMW, это позволяет сократить потребность в большом штате сотрудников и быстрее разрабатывать новые модели.

Как отметил директор по разработке BMW Йоахим Пост, ИИ позволяет серьезно сократить потребность в рабочей силе. «Раньше нам требовалось значительно больше персонала, — сказал он. — Теперь мы можем добиться гораздо большей эффективности. ИИ серьезно помогает нам в этом, например, в написании кода. Мы получаем невероятную скорость разработки ПО, а вместе с ней — дополнительную скорость во всем процессе разработки».

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
