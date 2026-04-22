BMW показала 7‑ю серию с панорамной системой iDrive

В новой 7-й серии всё ещё используется старая платформа CLAR, которая позволяет устанавливать и бензиновые моторы, и электродвигатели. Это не архитектура Neue Klasse, предназначенная только для чистых электромобилей (как у i3 или iX3). Более того, внешние изменения довольно скромны: у седана отсутствуют и характерный «козырёк», и компактные ретро-«ноздри» радиатора.

Подсвеченная решётка радиатора стала уже, её планки теперь горизонтальные. Сверхтонкие ДХО примыкают к решётке, а основные фары уменьшились и почти скрыты в боковых воздухозаборниках. BMW также смягчила «индустриальный» вид седана: спереди теперь больше пластика в цвет кузова, а не чёрных вставок.

В салоне изменения заметнее, чем снаружи. Здесь дебютирует панорамная система BMW Panoramic iDrive, которая ранее была представлена на iX3, а затем на i3. Вскоре она появится на обновлённых 5‑й серии и i5, а также на новом X5. В состав системы входят проекция на лобовое стекло во всю ширину кузова (Panoramic Vision) и 17,9‑дюймовый свободно плавающий центральный дисплей.

Кроме того, в BMW 7-й серии для пассажира предусмотрен стандартный 14,6-дюймовый экран. Он поддерживает потоковое видео, игры и телевизор. Встроенная камера следит за водителем: если она фиксирует его отвлечение, экран автоматически приглушается.

