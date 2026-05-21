BMW показала Vision Alpina на шасси модели, которую уже не выпускают

Руководитель дизайна BMW Адриан ван Хойдонк объяснил в интервью BMW Blog: «Мы намеренно выбрали платформу, которой больше нет в производстве. Так мы хотим подчеркнуть, что это новая глава для Alpina, а не просто ещё один уровень отделки BMW. Бренд должен идти собственным путём внутри группы, и лучший способ это показать — создать самостоятельный автомобиль».

Это уже не просто заявление, а настоящий манифест. Старая платформа кажется нелогичным выбором, но BMW не планирует запускать этот концепт в серию — иначе бы возникли огромные сложности. Речь идёт о символическом жесте: компания хочет показать самостоятельность Alpina, а не просто использовать текущие модели. Ведь можно было взять 7-ю серию и создать не менее красивый автомобиль.

Читайте также:

В России стартовали испытания УАЗ «Патриот» с новыми двигателем и коробкой передач

В России начались продажи нового кроссовера Tenet T4L

Российские авто обошли китайские по доле рынка