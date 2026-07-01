BMW представила кроссовер X5 нового поколения

Новый X5 во многом заимствует дизайн у моделей на платформе Neue Klasse, особенно у кроссовера iX3. Отличительная черта — X-образная головная оптика, объединяющая фары, поворотники и дневные ходовые огни. Дверные ручки скрыты в стойках, а от двухсекционной двери багажника отказались. Колёсные диски — от 21 до 23 дюймов. Габариты: 4994×2000×1748 мм, колёсная база — 3035 мм.

В интерьере — 17,9-дюймовый центральный планшет и цифровая панель от стойки до стойки, необычный руль с вертикальными спицами. Опционально доступны проекционный дисплей, экран для переднего пассажира (14,6 дюйма) и традиционный руль с пакетом M Sport Professional. Площадь панорамной крыши — 2,6 кв. м. В пакете Clear and Bold центральная консоль отделана сланцем, рычаг КПП и регуляторы громкости выполнены из стекла. Все версии оснащены доводчиками дверей, за доплату доступна функция автоматического открывания и закрывания.