Тарга BMW Skytop на базе M8 может стать серийной моделью

Слухи о возможном запуске в серию роскошной тарги BMW Skytop лишний раз подтверждают, что история циклична. Ведь то же самое говорили о прошлогоднем концепте BMW Touring Coupe, который, как и Skytop, отпраздновал премьеру на конкурсе элегантности Villa d’Este. Публика встретила машину с восторгом. Ей обещали тираж в полсотни экземпляров и цену около 250 тысяч долларов. Однако получить зеленый свет от руководства всё же не удалось.