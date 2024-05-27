Тарга BMW Skytop на базе M8 может стать серийной моделью

Тарга BMW Skytop на базе M8 может стать серийной модельюТираж двухдверки ограничат 20—25 экземплярами
Слухи о возможном запуске в серию роскошной тарги BMW Skytop лишний раз подтверждают, что история циклична. Ведь то же самое говорили о прошлогоднем концепте BMW Touring Coupe, который, как и Skytop, отпраздновал премьеру на конкурсе элегантности Villa d’Este. Публика встретила машину с восторгом. Ей обещали тираж в полсотни экземпляров и цену около 250 тысяч долларов. Однако получить зеленый свет от руководства всё же не удалось.
Теперь пришел черед Skytop, который, согласно новой порции слухов, может стать лимитированной моделью стоимостью под полмиллиона долларов. Тираж тарги будет меньше, чем у BMW 3.0 CSL — 20 либо 25 экземпляров. Ну а в основу, скорее всего, ляжет кабриолет M8 Competition Convertible. В таком случае у двухдверки будет двигатель V8 4.4 мощностью 625 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом M Steptronic и полным приводом xDrive.
Пока же Skytop — это просто концепт-кар. И помимо типа кузова его отличают самые тонкие в отрасли светодиодные фары. Цветовая схема оформления подобрана таким образом, чтобы экстерьер плавно перетекал в интерьер, а вдоль швов обивки салона сделана декоративная перфорация — так называемый панчинг, как на брогах. Словно отлитая из металла, тарга выглядит прямой противоположностью Mercedes-AMG PureSpeed. Но по эксклюзивности могла бы составить ему неплохую конкуренцию.