Обладателем премии WCOTY-2026 стал электрический кроссовер BMW iX3. BMW впервые за 20 лет признан лучшим автомобилем во всём мире 2006 года: в 2006-м награда досталась BMW 3-Series.

iX3 примерил свежую стилистику BMW, двухмоторную силовую установку, новейшие технические наработки и передовую батарею, обеспечивающую до 805 километров хода без подзарядки.

Одновременно BMW iX3 получил титул «Электрокар года». «Люксовым автомобилем года» определён Lucid Gravity, «Городским автомобилем года» — Nio Firefly, а «Спорткаром года» — Hyundai Ioniq 6 N.

В номинации «Дизайн года» первенствовала Mazda 6e (EZ-6) — электрифицированный лифтбек Mazda EZ-6, созданный китайско-японским совместным предприятием Changan Mazda.

