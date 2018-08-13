Посмотрите, как BMW X7 ездит по асфальту, снегу и песку

Компания BMW опубликовала ролик-тизер с флагманским кроссовером X7. Предсерийная машина в камуфляжной пленке снята во время испытаний на шоссе, грунтовках, заснеженных дорогах и в песках.

«Икс-седьмой» построен на модульной платформе CLAR, которая лежит в основе 3-й и 7-й сериии, а также X3 нового поколения. Будущий флагман кроссоверной линейки BMW будет очень крупным автомобилем: 5100 миллиметров в длину, 2020 миллиметров в ширину и 1800 миллиметров в высоту. Таким образом, модель X7 на 178 миллиметров длиннее, 16 шире и 55 выше «ИксПятого». Колесная база тоже разнится: 3010 против 2975 миллиметров.

Пилотное производство нового BMW X7 на заводе в американском Спартанбурге идет еще с конца прошлого года. Там же выпускаются и другие кроссоверы BMW – X3, X4, X5 и X6.

Первыми BMW X7 получит рядные шестицилиндровые моторы объемом три литра и двигатели V8 объемом 4,4 литра — бензиновые и дизельные. Позже появится гибридный бензин-электрический вариант с четырехцилиндровым двигателем 2.0 и электромотором.

Вероятно, у X7 появится и флагманская версия с двигателем V12 6.6 мощностью 610 лошадиных сил от седана BMW седьмой серии. По аналогии с ним она может получить индекс DriveM60i.

Как таковая внешность BMW X7 уже не секрет: в начале месяца были раскрыты патентные изображения нового кроссовера. Да и сама фирма BMW уже публиковала снимки машин на конвейере. А официальная премьера кроссовера состоится в ноябре, на моторшоу в Лос-Анджелесе.