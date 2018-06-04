Компания показала официальные фотографии машины, скрытой камуфляжем

Пульс

Новый родстер BMW Z4: первые фотографии

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4 июня 2018

Компания BMW опубликовала первые изображения родстера Z4 нового поколения. Правда, на этих кадрах пока можно увидеть лишь предсерийную машину в камуфляже. Официальные «шпионские снимки» сделаны во время испытаний на управляемость, проходивших на полигоне Miramas на юге Франции.

[Мини-тест: 340-сильный родстер BMW Z4 sDrive35is](https://motor.ru/testdrives/bmwz4.htm)

Мини-тест: 340-сильный родстер BMW Z4 sDrive35is

Разработка автомобиля практически завершена – сейчас идет финальная доводка. Несмотря на камуфляж, по фотографиям понятно, что внешность родстера, созданного под руководством Адриана ван Хойдонка, в целом соответствует концепт-кару, показанному в прошлом году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. На месте остались и диагональные подштамповки на боковинах, и вытянутые назад фары, в которых фамильные четыре «глаза» впервые расположены в два яруса, друг над другом.

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BMW Concept Z4 2017 года

BMW Concept Z4 2017 года

BMW Concept Z4 2017 года

BMW Concept Z4 2017 года

BMW Concept Z4 2017 года

BMW Concept Z4 2017 года

[Что известно о немецко-японском спорткаре, который будут собирать в Австрии](https://motor.ru/lab/bmwtoyota.htm)

Что известно о немецко-японском спорткаре, который будут собирать в Австрии

Спорткар разработан совместно с компанией Toyota: его заднеприводная платформа лежит в основе нового купе Toyota Supra. Подробностей о технике пока нет, однако предполагается, что родстер получил совершенно новую переднюю подвеску.

Флагманской версией станет BMW Z4 M40i с новым шестицилиндровым рядным мотором высокой мощности, спортивной подвеской с электронным управлением, усиленной тормозной системой и активным задним дифференциалом.

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«Концепция машины ориентирована на живость повадок», — говорит шеф отдела подвесок Йос ван Ас. На ходовые качества работает высокая жесткость кузова и крайне высокая жесткость точек крепления подвески. Причем в BMW обещают, что управляемость родстера будет настроена не в ущерб комфорту.

Новый родстер покажут в августе на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, а подробности о технической начинке рассекретят на автосалоне в Париже, который откроется в первых числах октября.

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Теги:
BMWZ4ToyotaSupra
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