Новый родстер BMW Z4: первые фотографии

Компания BMW опубликовала первые изображения родстера Z4 нового поколения. Правда, на этих кадрах пока можно увидеть лишь предсерийную машину в камуфляже. Официальные «шпионские снимки» сделаны во время испытаний на управляемость, проходивших на полигоне Miramas на юге Франции.

Разработка автомобиля практически завершена – сейчас идет финальная доводка. Несмотря на камуфляж, по фотографиям понятно, что внешность родстера, созданного под руководством Адриана ван Хойдонка, в целом соответствует концепт-кару, показанному в прошлом году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. На месте остались и диагональные подштамповки на боковинах, и вытянутые назад фары, в которых фамильные четыре «глаза» впервые расположены в два яруса, друг над другом.

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Спорткар разработан совместно с компанией Toyota: его заднеприводная платформа лежит в основе нового купе Toyota Supra. Подробностей о технике пока нет, однако предполагается, что родстер получил совершенно новую переднюю подвеску.

Флагманской версией станет BMW Z4 M40i с новым шестицилиндровым рядным мотором высокой мощности, спортивной подвеской с электронным управлением, усиленной тормозной системой и активным задним дифференциалом.

«Концепция машины ориентирована на живость повадок», — говорит шеф отдела подвесок Йос ван Ас. На ходовые качества работает высокая жесткость кузова и крайне высокая жесткость точек крепления подвески. Причем в BMW обещают, что управляемость родстера будет настроена не в ущерб комфорту.

Новый родстер покажут в августе на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, а подробности о технической начинке рассекретят на автосалоне в Париже, который откроется в первых числах октября.