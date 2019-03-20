Названа дата дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe

Основой BMW 2 Series Gran Coupe станет переднеприводная архитектура UKL, как у X1, X2 и будущего хэтчбека 1 серии. Производитель обещает сочетание эмоционального дизайна, спортивного характера и передовых цифровых технологий. Модель будет позиционироваться как замена традиционным седанам, ориентированная на тех клиентов, кто ищет компактный автомобиль с «утончённой стилистикой».
Ранее сообщалось, что BMW 2 Series Gran Coupe может получить полноценную M-версию, построенную на заднеприводной платформе. Она получит двигатель от купе M2 — трехлитровую рядную «турбошестерку» мощностью 370 лошадиных сил (465 Нм).
По аналогии с другими переднеприводными моделями моторная гамма BMW 2 Series Gran Coupe будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок», а также трехцилинрового агрегата объемом 1,5 литра. Не исключено появление «заряженной» версии, например, M235i с двигателем M Performance мощностью 306 лошадиных сил и 450 Нм момента, как у X2 M35i.
Нынешняя «двойка» представлена только в кузове «купе». Цены на модель в России начинаются от 1 970 000 рублей за версию 218i со 136-сильным 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, шестиступенчатым «автоматом» и задним приводом. Самая доступная полноприводная модификация — 220d xDrive, — обойдется минимум в 2,5 миллиона рублей.