Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:04

Названа дата дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe

Старт продаж новинки запланирован на весну 2020 года

Компания BMW назвала дату дебюта четырехдверного 2 Series Gran Coupe и показала первое изображение новинки. Публичный дебют модели состоится в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи начнутся весной 2020 года.

Основой BMW 2 Series Gran Coupe станет переднеприводная архитектура UKL, как у X1, X2 и будущего хэтчбека 1 серии. Производитель обещает сочетание эмоционального дизайна, спортивного характера и передовых цифровых технологий. Модель будет позиционироваться как замена традиционным седанам, ориентированная на тех клиентов, кто ищет компактный автомобиль с «утончённой стилистикой».

Ранее сообщалось, что BMW 2 Series Gran Coupe может получить полноценную M-версию, построенную на заднеприводной платформе. Она получит двигатель от купе M2 — трехлитровую рядную «турбошестерку» мощностью 370 лошадиных сил (465 Нм).

По аналогии с другими переднеприводными моделями моторная гамма BMW 2 Series Gran Coupe будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок», а также трехцилинрового агрегата объемом 1,5 литра. Не исключено появление «заряженной» версии, например, M235i с двигателем M Performance мощностью 306 лошадиных сил и 450 Нм момента, как у X2 M35i.

BMW M240i xDrive Coupé

Нынешняя «двойка» представлена только в кузове «купе». Цены на модель в России начинаются от 1 970 000 рублей за версию 218i со 136-сильным 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, шестиступенчатым «автоматом» и задним приводом. Самая доступная полноприводная модификация — 220d xDrive, — обойдется минимум в 2,5 миллиона рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...