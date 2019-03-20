Названа дата дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe

По аналогии с другими переднеприводными моделями моторная гамма BMW 2 Series Gran Coupe будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок», а также трехцилинрового агрегата объемом 1,5 литра. Не исключено появление «заряженной» версии, например, M235i с двигателем M Performance мощностью 306 лошадиных сил и 450 Нм момента, как у X2 M35i.