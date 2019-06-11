Раскрыта внешность нового универсала BMW 3 серии

Детальной информации о новинке пока нет, однако ожидается, что универсал будет доступен с той же гаммой двигателей, что и седан. Модель предлагается с моторами мощностью от 184 до 265 сил. Также в линейке есть подключаемый гибрид 330е, способный проезжать на электротяге до 60 километров, и вариант M340i с 387-сильной «турбошестеркой» и М-дифференциалом. Самая мощная «трешка» набирает «сотню» за 4,4 секунды.