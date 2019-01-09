Полностью раскрыта внешность обновленной «семерки» BMW

Все версии «семерки» окрашены в цвет Alpine White и от нынешних машин отличаются гигантской решеткой радиатора, впервые представленной на кроссовере X7. Вдобавок, у седана поменялась форма головной оптики, капота, задних фонарей, которые теперь соединены тонкой светящейся полосой, бамперов и выхлопных патрубков, а также декоративного элемента, получившего название «хоккейная клюшка».