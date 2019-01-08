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15:37

Обновленную BMW 7 серии сделают похожей на X7

В Сети появилась фотография рестайлингового седана

В Сети появилась фотография обновленного BMW 7 серии с дизайном передней части кузова в стиле флагманского кроссовера X7. Основные отличия от дореформенной машины — огромная решетка радиатора, узкая головная оптика и увеличенного размера воздухозаборники в переднем бампере.

По данным BMWBlog, вместе с внешностью у «семерки» изменится и гамма двигателей: обновится B58 (I6) и появится новая гибридная силовая установка. Отдача рядной «шестерки» составит 340, 374 и 388 сил (450-500 Нм момента), гибрид на базе 3.0 I6 будет выдавать 394 силы и 600 Нм момента.

BMW 750i получит 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8 от купе M850i мощностью 530 лошадиных сил и 750 Нм момента. Версия M760i xDrive обзаведется фильтром твердых частиц Отто и вернется на европейский рынок. Отдача твин-турбо V12 окажется на уровне 600 лошадиных сил.

Дорестайлинговая «семерка» доступна в России по цене от 4 930 000 рублей за версию с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 249 сил и 400 Нм момента. Также отечественным покупателям предложены модификации 750i xDrive, 730d xDrive, 740d xDrive, 750d xDrive, 740Li xDrive и топовая М760Li xDrive, цена которой начинается от 10 910 000 рублей.

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