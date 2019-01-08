Обновленную BMW 7 серии сделают похожей на X7

По данным BMWBlog, вместе с внешностью у «семерки» изменится и гамма двигателей: обновится B58 (I6) и появится новая гибридная силовая установка. Отдача рядной «шестерки» составит 340, 374 и 388 сил (450-500 Нм момента), гибрид на базе 3.0 I6 будет выдавать 394 силы и 600 Нм момента.

BMW 750i получит 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8 от купе M850i мощностью 530 лошадиных сил и 750 Нм момента. Версия M760i xDrive обзаведется фильтром твердых частиц Отто и вернется на европейский рынок. Отдача твин-турбо V12 окажется на уровне 600 лошадиных сил.