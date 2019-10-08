BMW выпустит электрокар на базе 1-Series

Если BMW 1-Series «унаследует» силовую установку от i3 S, то под капотом хэтчбека разместят 184-сильный (270 Нм) электромотор и блок батареей емкостью 33 киловатт-часа. В таком случае запас хода электрифицированной 1-Series составит около 200 километров по циклу WLTP. Кроме того, не исключен вариант выпуска полноприводной двухмоторной версии электрокара.