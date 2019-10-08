BMW выпустит электрокар на базе 1-Series

Руководитель «зеленого» подразделения BMW i Роберт Ирлингер подтвердил планы электрификации новой 1-Series в беседе с Auto Express. Инженер подчеркнул, что гибкая архитектура современных BMW позволяет переводить на электротягу и переднеприводные, и заднеприводные модели, поэтому у клиентов баварской марки будет возможность выбрать подходящий электрокар.
Электрическая версия BMW 1-Series будет отличаться от моделей с традиционными ДВС штрихами — «сплошной» радиаторной решеткой, оригинальной цветовой гаммой и разъёмом для зарядного устройства.
Если BMW 1-Series «унаследует» силовую установку от i3 S, то под капотом хэтчбека разместят 184-сильный (270 Нм) электромотор и блок батареей емкостью 33 киловатт-часа. В таком случае запас хода электрифицированной 1-Series составит около 200 километров по циклу WLTP. Кроме того, не исключен вариант выпуска полноприводной двухмоторной версии электрокара.
Спецподразделение BMW i планирует представить 12 полностью электрических и 13 подзаряжаемых гибридных моделей в течение пяти лет. В ближайшее время состоятся премьеры электрического кроссовера iX3 и вседорожника iNext.