Летнее обновление BMW: больше полноприводных «трешек» и X5 с двухлитровым дизелем

Летнее обновление линейки BMW в основном коснулось расширения списка опционального оборудования, палитры цветов, вариантов отделки и декора салона. Однако несколько моделей получили и технические изменения. Так, у BMW 3 Series появились новые полноприводных версии (320i, 330i и 330d) и подключаемый гибрид 330e. С июля машины также можно будет укомплектовать пассивной подвеской M Sport или ее адаптивным вариантом.