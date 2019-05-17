Летнее обновление BMW: больше полноприводных «трешек» и X5 с двухлитровым дизелем

Летнее обновление линейки BMW в основном коснулось расширения списка опционального оборудования, палитры цветов, вариантов отделки и декора салона. Однако несколько моделей получили и технические изменения. Так, у BMW 3 Series появились новые полноприводных версии (320i, 330i и 330d) и подключаемый гибрид 330e. С июля машины также можно будет укомплектовать пассивной подвеской M Sport или ее адаптивным вариантом.
Самая мощная гражданская «пятерка» — M550i XDrive — получила последнюю версию битурбомотора 4.4 V8 от M850i. Его отдача составляет 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Гибрид BMW 530e обзавелся батарее увеличенной емкости и полным приводом, а в список опций для M550i xDrive, M550d xDrive и M5 включили бьющие на 650 метров лазерно-люминофорные фары BMW Laserlight.
У машин 8 серии появилась третья модификации с шестицилиндровым двигателем. Версия 840i оснащена трехлитровым мотором мощностью 340 сил, который сочетается с восьмидиапазонным «автоматом», а также задним или полным приводом. Все варианты «восьмерки» отныне можно оснастить спортивными сиденьями M Sport.
Светодиодные фары стали частью базовой комплектации BMW X2. Опционально для кроссовера также доступны тормоза M Sport и дисплей размером 8,8-дюймов при установке навигации. BMW X3 и BMW X4 получили опциональные спортивные кресла, а также линии отделки M Sport Individual. В линейке нового X5 появилась версия xDrive25d с двухлитровым дизелем мощностью 231 сила и 450 Нм момента. Также летом на рынок выйдет 394-сильный подключаемый гибрид BMW X5 xDrive45e.
Наконец, родстер BMW Z4 в начальной версии sDrive20i по умолчанию предложили с «механикой», а для купе и кабриолета M4 стандартными стали HiFi аудиоситема и пакет M Competition со спортивными настройками системы стабилизации, электронноуправляемыми амортизаторами и М-креслами.