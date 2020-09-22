Рестайлинговый BMW X7 получит необычные фары

Рестайлинговый BMW X7, который пойдет в серию до конца 2021 года, удалось заснять передвигающимся на автовозе в Мюнхене. Главной особенностью прототипа кроссовера стали необычные передние фары, которые, судя по снимкам, будут расположены гораздо ниже, чем те, которыми оснащается нынешний вседорожник. Кроме того, заснятый фрагмент фар не соприкасается с линией капота, в связи с чем, можно предположить, что обновленный X7 получит двухэтажную оптику.

Судя по фотографиям, обновленный BMW X7 сохранит прежние габариты и огромные «ноздри» решетки радиатора. Также под камуфляжем можно заметить очертания задних фонарей и бампера, которые на первый взгляд нисколько не изменились.