Рестайлинговый BMW X7 получит необычные фары

Рестайлинговый BMW X7, который пойдет в серию до конца 2021 года, удалось заснять передвигающимся на автовозе в Мюнхене. Главной особенностью прототипа кроссовера стали необычные передние фары, которые, судя по снимкам, будут расположены гораздо ниже, чем те, которыми оснащается нынешний вседорожник. Кроме того, заснятый фрагмент фар не соприкасается с линией капота, в связи с чем, можно предположить, что обновленный X7 получит двухэтажную оптику.
Судя по фотографиям, обновленный BMW X7 сохранит прежние габариты и огромные «ноздри» решетки радиатора. Также под камуфляжем можно заметить очертания задних фонарей и бампера, которые на первый взгляд нисколько не изменились.
Фото: Autoevolution
Ожидается, что рестайлинговый X7 лишится трехлитрового дизельного V6, оснащенного четырьмя турбинами, который присутствует в нынешнем поколении моделей версии M50d. Вместо него моторную гамму кроссовера пополнит модификация М45е в виде подзаряжаемого гибрида. Кроме того, из-за низкого спроса модификация M60i с двигателем V12 также не увидит свет.
В России BMW X7 предлагается с двигателями мощностью от 249 до 530 лошадиных сил. Все агрегаты работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Стоимость кроссовера у российских дилеров составляет от 6 660 000 до 10 510 000 рублей.
В конце июля компания BMW представила особую версию кроссовера X7 под названием Dark Shadow Edition. Общий тираж издания составит 500 экземпляров, из которых 60 моделей предназначены для российского рынка.