Раскрыта внешность новых BMW M3 и M4

Под капотом M3 и M4 пропишется рядный двигатель с двумя турбонагнетателями, знакомый по кроссоверам BMW X3 M и X4 M. Для обычной версии он будет настроен на отдачу 480 лошадиных сил и 600 Нм момента, для варианта Competition — на 510 сил (момент неизменен). Начальные «эмки» оснастят шестиступенчатой «механикой». Спортивный «автомат» M Steptronic и полноприводная трансмиссия войдут в стандартное оснащение версии Competition, но за доплату будут предлагаться и для 480-сильных машин.