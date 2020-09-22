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Раскрыта внешность новых BMW M3 и M4

В Сеть утекли фотографии «заряженного» седана и родственного купе

BMW M3 и M4 © Bimmerpost
Алексей Носаченко
Фотографии новых BMW M3 и M4 утекли в Сеть до официальной премьеры. Обе машины выполнены в едином выразительном стиле, а их особенности — это огромные «ноздри», как у купе 4 серии, дополненные горизонтальными планками, капот с вентиляционными прорезями и «четырехстволка» выпускной системы, вписанная в развитый диффузор.

На фотографиях новых «эмок» также можно рассмотреть кресла-ковши с каркасом из углепластика и тормозные механизмы с цветными суппортами. А ещё новый зеленый колер — малахитовый металлик Isle of Man Green. Он станет «фирменным» цветом BMW M3 (G80). Технически же машины будут идентичны: 3,0-литровая «битурбошестерка», ручная коробка или «автомат», задний либо полный привод.

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BMW M3 и M4

Универсал BMW M3 впервые показали в движении

Под капотом M3 и M4 пропишется рядный двигатель с двумя турбонагнетателями, знакомый по кроссоверам BMW X3 M и X4 M. Для обычной версии он будет настроен на отдачу 480 лошадиных сил и 600 Нм момента, для варианта Competition — на 510 сил (момент неизменен). Начальные «эмки» оснастят шестиступенчатой «механикой». Спортивный «автомат» M Steptronic и полноприводная трансмиссия войдут в стандартное оснащение версии Competition, но за доплату будут предлагаться и для 480-сильных машин.

Помимо седана, купе и кабриолета, в семействе M3/M4 впервые появится универсал — компания уже подтвердила, что проекту M3 Touring дан зелёный свет. Впрочем, разработка машины находится на начальной стадии, так что товарную пятидверку мы сможем увидеть не раньше, чем через два года.

Источник: Bimmerpost