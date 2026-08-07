«В пятницу семьи, контролирующие Volkswagen, усилили давление на акционеров немецкой автомобильной группы, поддержав стремление руководства к масштабной реструктуризации, которая может привести к потере десятков тысяч рабочих мест. Инвестиционный фонд автомобильной династии Порше/Пиех и крупнейший акционер Volkswagen объявил о снижении скорректированной прибыли после уплаты налогов», — отмечается в публикации.

Председатель совета директоров Volkswagen Group Ханс Дитер Пётш заявил, что автоконцерн находится на историческом перепутье и отметил, что чем дольше затягиваются решения, тем серьезнее будут проблемы. Это заявление вызвало гневную реакцию немецких профсоюзов.

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В соответствии с планом реструктуризации концерна уже сокращены десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, под угрозой закрытия находится четыре завода Volkswagen в Германии, а план реструктуризации, представленный главой Volkswagen Оливером Блюме, предусматривает сокращение еще 50 тыс. рабочих мест. Для реализации этого плана необходимо, чтобы его одобрили профсоюзы и правительство земли Нижняя Саксония. Пока они блокируют его принятие.

Состояние клана Порше/Пиех оценивается в десятки миллиардов евро. В различных источниках называются цифры от 22,5 до 36,5 млрд евро. По данным немецкого издания Manager Magazin, их состояние оценивается в 25-30 млрд евро.