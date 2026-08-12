Опубликовано 12 августа 2026, 19:451 мин.
Богатые немцы нашли способ, как получать скидки на авто через малоимущих
По данным Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю ФРГ (BAFA), госсубсидии на электромобили получают владельцы люксовых моделей Porsche, BMW и Mercedes стоимостью около 100 тыс. евро.
© Porsche
Действующая система субсидирования имеет социальные настройки: субсидия за покупку полностью электрических автомобилей составляет от 3 до 6 тыс. евро в зависимости от дохода и количества детей в семье. Семьи с годовым доходом, превышающим 90 тыс. евро, формально исключены из программы.
Однако, по данным газеты Handelsblatt, обеспеченные немцы нашли способ обойти ограничения. Поскольку владелец и покупатель не обязательно должны быть одним и тем же лицом, на онлайн-форумах обсуждается регистрация транспортных средств через родственников с низким доходом.
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Источник:Handelsblatt
Автор:Алексей Кованов
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