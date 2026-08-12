Богатые немцы нашли способ, как получать скидки на авто через малоимущих

Действующая система субсидирования имеет социальные настройки: субсидия за покупку полностью электрических автомобилей составляет от 3 до 6 тыс. евро в зависимости от дохода и количества детей в семье. Семьи с годовым доходом, превышающим 90 тыс. евро, формально исключены из программы.

Однако, по данным газеты Handelsblatt, обеспеченные немцы нашли способ обойти ограничения. Поскольку владелец и покупатель не обязательно должны быть одним и тем же лицом, на онлайн-форумах обсуждается регистрация транспортных средств через родственников с низким доходом.

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